- Paura in via Gramsci, in pieno centro a Gravina di Catania, per un'auto che ha preso fuoco. Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento Nord del Comando Provinciale di Catania, che stanno effettuando le operazioni di spegnimento del rogo e stanno accertando la causa. Per fortuna il rogo non ha provocato feriti o persone intossicate.