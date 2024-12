Uova contro l'automobile di un giornalista di Vittoria

Vandalizzata l’autovettura di Peppe Raffa, giornalista e coordinatore dell’ambulatorio antibullismo dell’Asp 7. Ignoti i motivi ma potrebbero essere ricondotti alla sua attività di divulgatore di temi scomodi, come, del resto, fa giornalmente, anche su Radiortm.. Le sue riflessioni sono sempre un pugno allo stomaco che, evidentemente, a qualcuno non vanno bene. Forse per questo motivo, è stato preso di mira da alcuni vandali che hanno ritenuto, così, lanciare un messaggio, sporcando la sua auto con delle uova che sono state deliberatamente lanciate Un chiaro segnale paramafioso. “”Sappiano che non mi fermerò. Anzi, oltre a denunciare questo vile atto, andrò avanti nella mia attività con maggiore impegno di prima”