Cade dal quad, soccorso nel Parco dell'Aspromonte

Attivata dalla Centrale operativa del 118, tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, sono tempestivamente intervenuti per portare soccorso ad un uomo nel Parco Nazionale d'Aspromonte.

L’incidente è avvenuto nella giornata di oggi, quando l’uomo - in compagnia di altre persone, è caduto dal suo quad all’interno di un’area boschiva in zona Vinco, tra Gambarie e Reggio Calabria. Si sospetta una frattura ad un arto inferiore.

I soccorritori, giunti sul posto, lo hanno imbarellato e trasportato fino ad un punto in cui c’era un’ambulanza del 118 ad aspettarlo. Il ferito è stato quindi trasferito al vicino ospedale di Reggio Calabria per ulteriori accertamenti e cure del caso.