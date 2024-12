Ragusa, omaggio del nuovo questore al monumento ai caduti della Polizia

Il nuovo questore della provincia di Ragusa, Marco Giambra, nel giorno del suo insediamento, unitamente ai Funzionari, al personale della Polizia di Stato e del ruolo civile dell’Interno, alle rappresentanze dell’ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato) e delle Organizzazioni Sindacali di categoria, ha reso gli onori ai caduti della Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia, è stata deposta una corona di alloro sul monumento ai caduti posto all’ingresso del palazzo ove ha sede la Questura ed il cappellano Don Giuseppe Ramondazzo, dopo l’esecuzione del “silenzio”, ha formulato una preghiera di benedizione.

Anche sulla stele insistente a qualche decina di metri dal monumento ai caduti posto in ricordo del sacrificio del Vice Questore Ninni Cassarà è stato deposto un cuscino di fiori con un momento di preghiera.

In conclusione, presso l’ingresso della Questura dove è presente una scultura in ricordo degli Agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, uccisi durante il servizio all'interno della Questura di Trieste nel 2019, dopo un momento di preghiera e di raccoglimento, è stato posto un cuscino di fiori.

Il Questore ha poi incontrato i Funzionari, le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato e del personale Civile dell’Interno ed una rappresentanza dell’ANPS.

Il Questore si è poi recato presso il palazzo del Governo dove è stato ricevuto dal Prefetto.

Il Questore Giambra, subentra a Vincenzo Trombadore, promosso Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza e trasferito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Roma.