Versalis, Schifani incontra i vertici: "Presto relazione sul progetto"

. - Si e' svolto a Palazzo d'Orleans un incontro tra il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, e i vertici di Versalis, la societa' del gruppo Eni proprietaria dello stabilimento petrolchimico di Ragusa. Nel corso della riunione, Schifani ha espresso "l'urgenza" di ottenere una relazione dettagliata e completa sul progetto di riconversione proposto dall'azienda. Il presidente ha sottolineato l'importanza di valutare attentamente le ricadute occupazionali che ne deriveranno, evidenziando come "la tutela dei lavoratori e la promozione dello sviluppo economico del territorio siano priorita' assolute per il governo regionale". "Solo dopo aver ricevuto e analizzato la relazione fornita da Eni - ha detto Schifani - valuteremo i passi da compiere per garantire la massima tutela degli interessi dei lavoratori, delle famiglie coinvolte e della comunita' locale, senza compromettere le prospettive di sviluppo sostenibile per la nostra Regione".