Sole 24 ore, qualità della vita: Siracusa 104 esima, la peggiore in Italia

Su 107 province italiane nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita le siciliane sono tutte sotto l'ottantesimo posto. L'ultima è Siracusa al 104esimo.La migliore è Ragusa (81) che sale di 5 posizioni, seguita da Catania (83) che sale 9 posizioni, poi Trapani (85) che sale di 14 posizioni, Messina (91) che scende di due posizioni, Agrigento (96) che scende di 2 posizioni, Enna (97) che scende di 7 posizioni, Caltanissetta (98) che sale di 8 posizioni. Palermo è centesima e scende di 5 posizioni. Per qualità della vita dei bambini il capoluogo è penultimo , 97esimo per qualità vita dei giovani, 91esimo per qualità vita anziani. Per quanto riguarda la criminalità Palermo è 21esima come indice (4010,1 denunce ogni 100 mila abitanti) ed è però prima in classifica per furti di motocicli. E' settantanovesima per omicidi , 76esima per violenze sessuali, undicesima per furti, sedicesima per rapine. Le classifiche complete si possono trovare su: https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/