Pallanuoto A1, Telimar Palermo a Trieste : in vasca per l'ultima gara del 2004

Il Telimar Palermo saluterà il 2024 volando a Trieste per l'undicesima giornata del campionato di A1 di pallanuoto: domani sera il Club dell'Addaura affronterà gli alabardati al Polo natatorio "Bruno Bianchi" del capoluogo giuliano.

La vittoria nel derby con la Nuoto Catania ha restituito fiducia, ma confermarsi è ciò che conta adesso.

"Andiamo in trasferta con più consapevolezza nei nostri mezzi", sottolinea Riccardo Lo Dico, autore di cinque reti nel derby.

Trieste è sotto di un punto in classifica, ma "è una squadra ben più attrezzata di noi, con molta più esperienza, che ambisce alle prime quattro posizioni - spiega il centrovasca palermitano - Quindi, mi aspetto una partita molto fisica, daremo il massimo, come sempre".

Dell'organico di primo livello parla anche il tecnico ligure, che ritroverà l'ex centroboa TeLiMar Luca Marziali.Attenzione, però, soprattutto al neoacquisto Vuk Draskovic, secondo nella classifica dei marcatori, a quota 34 reti, dietro all'inarrivabile Moskov dell'Onda Forte.

"Essendo il pronostico tutto a loro favore - sottolinea Marcello Giliberti, presidente del Telimar - partiamo per Trieste senza avere nulla da perdere.In aggiunta all'ottimo stato di forma fisica che abbiamo attualmente, è un punto di forza, perché potremo arrivare a questo match carichi al punto giusto, senza eccessive responsabilità addosso".