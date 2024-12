Ricompare Assad: "Mai pensato di scappare, la Siria in mano ai terroristi"

L'ex presidente siriano Bashar al Assad ha affermato che la sua evacuazione da Damasco in Russia non è stata "premeditata" e che è stata invece richiesta da Mosca.

In un comunicato, al Assad afferma inoltre che ormai la Siria è "in mano ai terroristi".

"La mia partenza dalla Siria non era pianificata e non è avvenuta durante le ultime ore della battaglia, contrariamente ad alcune accuse", ha affermato al Assad in una dichiarazione sul canale Telegram della presidenza, la prima da quando è stato rovesciato più di una settimana fa da un'offensiva dei ribelli."Mosca ha chiesto (...) un'immediata evacuazione verso la Russia la sera di domenica 8 dicembre", ha aggiunto Assad, affermando che la Siria è ormai "nelle mani dei terroristi".