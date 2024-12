Pallamano, Scicli Social Club torna alla vittoria a Messina

BEACH TEAM MESSINA - SCICLI SOCIAL CLUB 25-28 (pt 14-11).

BEACH TEAM MESSINA: Pecorelli, Falsaperla (7), Abbate, Russo, Mazzeo (4), Restuccia, Grioli, Freni (6), D’Angelo, De Domenico (4), Miceli (2), Triglia (1), Orlando (1).

Allenatore: Vincenzo Abbate.

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti G., Marino (4), Ballaera (1), Nakoue (6), Delitala (4), Ficili (3), Carbone (3), Causarano (2), Costa (2), Martino (3), Vaccaro.

Allenatore: Giovanni Marino.

ARBITRI: Cannata e Eltayeb.

Dopo cinque sconfitte consecutive lo Scicli Social Club è tornato al successo riassaporando il gusto della vittoria nell’ottava giornata del campionato di serie B di pallamano, andando a vincere sul campo del Beach Team Messina. Un successo alquanto meritato dai gialloverdi di Marino, che mancava da quasi due mesi, importante per il morale ed anche per dare un input positivo a tutto l’ambiente, anche societario, perché durante il periodo di sosta si era appalesato, dopo lunghe riunioni e articolati chiarimenti, un futuro a tinte fosche, per prospettive non facili e non delle migliori, che potrebbero portare a scenari disastrosi.

Venendo alla partita c’è da evidenziare che i gialloverdi, sin dal fischio d’inizio hanno avuto un buon approccio portandosi nei primi dieci minuti sul parziale di 6-1. Poi, pian piano si sono senti facendosi rimontare ed uscendo mentalmente dalla gara commettendo errori banali, sia in difesa che in attacco. Si è andati al riposo sul parziale di 14-11 per i padroni di casa.

Nella ripresa la squadra è sembrata trasformata. E’ entrata in campo con nuove motivazioni e con qualche accorgimento tecnico che ha consentito di recuperare il gap del primo tempo e giocare per tanti minuti con un testa a testa, alzando le percentuali di realizzazione nei minuti finali, che hanno consentito di portare a casa un successo prezioso.