Kiwanis Club di Modica e Scicli: scambio di auguri per le festività natalizie

Scambio degli Auguri di Natale tra Il Kiwanis Club Modica, Presidente Maria Zingale e il Kiwanis Club Scicli, Presidente Ausilia Armenia, in un caratteristico ristorante nelle campagne di Scicli

Domenica si è svolto un cordiale incontro che è servito anche per programmare Service interClub a favore dei minori nei rispettivi territori e riflettere sulla sacralità della Natale.

Gli officer e i soci e i gentili ospiti si sono raccolti attorno ai temi e alle riflessioni sul Santo Natale, una delle festività più amate e celebrate al mondo, come ha sottolineato Marco Sammito cerimoniere del Club di Modica, che porta con sé un forte significato culturale, religioso e simbolico.

Indipendentemente dalle convinzioni religiose, il Natale è considerato un momento di pace e amore, un’occasione per fermarsi e riflettere sui valori più profondi della vita. Gli ideali di solidarietà, empatia, e perdono sono al centro della festività.

Il Natale è anche il momento dell’anno in cui la famiglia si riunisce, spesso superando distanze e impegni. Le tradizioni natalizie variano in ogni Paese, ma in molti casi ruotano intorno a celebrazioni in famiglia, alla condivisione di pasti e al momento dello scambio dei regali.

Il Natale, al di là delle sue origini religiose, ha assunto un significato universale che va oltre le differenze di credo, culture e abitudini. È una celebrazione della speranza, della rinascita, dell’amore e della solidarietà.

Il pranzo sociale e il brindisi finale hanno caratterizzato lo scambio degli auguri con l’auspicio di un futuro sempre più al servizio dei bambini, delle loro esistenziali necessità e perché un sorriso si manifesti sempre nella loro quotidianità.