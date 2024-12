L'Asp di Catania pubblica il bando per 189 posti di dirigente medico

Aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di complessivi n. 189 posti della dirigenza medica e veterinaria, per le seguenti discipline:

18 posti di Anestesia e Rianimazione

1 posto di Farmacologia e Tossicologia clinica

7 posti di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica

43 posti di Emergenza Urgenza

16 posti di Medicina Interna

1 posto di Medicina Nucleare

1 posto di Neuropsichiatria Infantile

1 posto di Oncologia Medica

72 posti di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base

11 posti di Ortopedia e Traumatologia

17 posti di Psichiatria

1 posto di dirigente Veterinario, disciplina Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

«In coerenza con gli obiettivi di programmazione regionale e con il nuovo Piano del Fabbisogno 2024-26 rilanciamo la stagione concorsuale per la nostra Azienda - sottolinea il direttore generale dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio -. L’area dell’emergenza e l’organizzazione dei servizi di base rappresentano i due bacini occupazionali più ampi e siamo sicuri che richiameranno l’attenzione di tanti specialisti, soprattutto giovani, con i quali costruiremo il nuovo assetto dell’assistenza sanitaria di prossimità, più moderno e efficace».

«Questo bando di concorso si inserisce in un momento di grande trasformazione della sanità ospedaliera e territoriale, e con importanti obiettivi di salute da conseguire - aggiunge il direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina -. Puntiamo pertanto non solo a coprire il più alto numero possibile di posti vuoti in organico, ma anche ad accompagnare e a promuovere il cambiamento in modo proattivo, in una logica di sistema aziendale e di sinergia con i territori, con l’obiettivo di richiamare nuove competenze e professionalità».

La procedura di partecipazione al concorso è interamente informatizzata. Per accedere alla piattaforma cliccare sul seguente link: https://www.aspct.it/operatore/bandi-concorso/dirigenza/?news=19058.

Il termine per la presentazione delle istanze è fissato alle ore 23:59:59 del 12 gennaio 2025.