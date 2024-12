Anziani legati sulle sedie a rotelle, 9 arresti a Caltanissetta: 6 in cella

I carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di nove persone - 6 in carcere e 3 agli arresti domiciliari - accusate di reati commessi nei confronti di anziani ospiti in una struttura socio-assistenziale.

"Nel corso dell'indagine sono emersi - dicono gli inquirenti - concreti elementi circa comportamenti vessatori da parte degli operatori socio-sanitari e dei gestori della struttura, che delineano le ipotesi di reato di maltrattamenti, sequestro di persona, abbandono di persone ed esercizio abusivo di pratiche sanitarie".

Gli ospiti più fragili venivano immobilizzati a letto con mezzi di contenimento o legati con cinghie alle sedie a rotelle, impedendo loro qualunque tipo di movimento.

Con l'ordinanza è stato anche sequestrato l'immobile che ospitava la struttura che è stato affidato ad un amministratore giudiziario per consentire agli utenti più adeguate e migliori condizioni di assistenza all'interno della residenza.

Le attività investigative, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, hanno consentito di accertare e porre fine a gravi fatti di maltrattamenti e sequestri di persona contro anziani indifesi, dicono i carabinieri.