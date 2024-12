Palermo, fuochi d'artificio sequestrati a Ciaculli

La Polizia di Stato ha sequestrato fuochi d'artificio artificiali all'interno di un box condominiale a Ciaculli. I poliziotti, impiegati in attività di controllo del territorio in uno dei tanti box della zona, hanno potuto distintamente scorgere attraverso la semiapertura della saracinesca una vistosa catasta di artifizi pirotecnici.

Gli agenti hanno ritenuto procedere ad un controllo, ottenendo l'invio di personale specializzato del Nucleo Artificieri /Antisabotaggio della Polizia di Stato.

All'interno del box era presente un uomo, 34enne residente nel quartiere che ha subito ammesso di avere acquistato la gran quantità di botti con l'idea di rivenderli al dettaglio sulle piazze cittadine in previsione delle imminenti festività.

Gli artificieri della Polizia di Stato hanno inventariato e classificato il materiale esplodente, tutto di origine sconosciuta e recante una massa attiva pari a 19,5 kg.

Tra gli artifizi se ne annoverano parecchi di particolare pericolosità e confezionati in modo artigianale.

Tutto è stato sequestrato e trasportato in locali idonei alla conservazione.

Il 34enne è stato denunciato per commercio e detenzione di materiale esplodente senza autorizzazione.