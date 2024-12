Un ciclomotore, tipo Sì, è stato rubato a Rosolini in via Giuca, davanti ad una macelleria. Si tratta di un due ruote di poco valore commerciale, ma che serviva però, al proprietario, P. S., per muoversi all'interno della città. Il furto non è stato gradito ad un artigiano che in segno di solidarietà, ha pensato di mettere una ricompensa a chiunque faccia ritrovare il ciclomotore.

(foto archivio)