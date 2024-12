Deputato Pace rinnova la tradizione, 25 quintali di arance invadono l'Ars

Invasione di arance stamattina a Palazzo dei Normanni. Per il terzo anno consecutivo, il deputato Carmelo Pace ha regalato per le festività natalizie arance di Ribera (Agrigento) a colleghi parlamentari, dipendenti dell'Ars, personale dei gruppi parlamentari e della buvette, lavoratori a vario titolo che svolgono attività a Palazzo Reale e giornalisti.

I collaboratori del parlamentare si sono fatti carico di distribuire ben 120 casse e 1.000 retine di arance, per un totale di 676 destinatari.