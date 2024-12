Cibo e bevande a sbafo in un ristorante: 4 arresti per estorsione a Palermo

I Carabinieri della Stazione di Palermo Oreto hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere e degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di quattro palermitani accusati - a vario titolo - di estorsione aggravata ed atti persecutori. L'attività investigativa, nell'arco temporale compreso tra il mese di maggio ed ottobre di quest'anno, è scattata a seguito della querela sporta dalla vittima ai Carabinieri intervenuti in occasione di una aggressione fisica subita a opera degli indagati. Esasperato dalla situazione, il commerciante ha trovato la forza di denunciare i fatti, ripercorrendo mesi di continue richieste estorsive da parte di quattro palermitani che avrebbero preteso beni di consumo, minacciando gravi ritorsioni in caso di coinvolgimento delle forze di polizia. In particolare, i quattro indagati avrebbero posto in essere incessanti condotte prepotenti e prevaricatrici, consumando e asportando senza pagare cibo e bevande dal locale di ristorazione sito nei pressi della Stazione Centrale delle Ferrovie, gestito dalla parte offesa arrivando, in un'occasione, ad aggredire il ristoratore dopo essere stati da lui invitati a lasciare libero un tavolino del locale per far posto a degli avventori.