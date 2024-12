Matteo Salvini: da alleati solidarietà e stupore su processo Open Arms

"Da parte degli alleati ho raccolto solidarietà e stupore, alcuni non capiscono come sia possibile processare per un'attività amministrativa e politica un ministro. Porterò con me la loro solidarietà a Palermo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini uscendo dal pre vertice dei Patrioti a Bruxelles. "No non li ho invitati a venire a Palermo, è l'ultimo venerdì prima di Natale, saranno giustamente impegnati in famiglia come avrei voluto essere io e invece io vado a Palermo curioso e determinato", ha aggiunto Salvini.