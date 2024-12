Questo pomeriggio alle 17.30 sarà inaugurato il Mercatino Natalizio, in programma dal 20 al 26 dicembre in Piazza Duomo accanto alla Casetta di Babbo Natale. Sarà un luogo magico in cui respirare l’atmosfera natalizia e scoprire tante sorprese.

L’iniziativa è inserita nel cartellone Natale ad Acireale 2024.