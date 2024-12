Il sindaco Roberto Lagalla: "Palermo è città in crescita"

"Abbiamo lavorato su quattro premesse: rimettere in sesto il bilancio, riorganizzare gli uffici comunali e semplificare le procedure ammnistrative, creare una cabina unica per l'utilizzazione dei fondi extracomunali, avviare una terapia forte per il rilancio delle aziende partecipate".

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla aprendo la conferenza stampa in cui ha fatto il bilancio di due anni e mezzo di sindacatura al Marina Convention Center del Molo trapezoidale.

Con lui tutta la giunta comunale, i rappresentanti della maggioranza in Consiglio comunale e i vertici delle aziende partecipate. In primo piano, nella relazione del sindaco, i conti del Comune che "sono tornati in ordine con lo sblocco degli avanzi di amministrazione di 70 milioni, con una cassa che conta 398 milioni e un accordo con lo Stato che porterà in città 180 milioni in 20 anni". Aumentano anche le entrate (più 3,6 milioni per la Tari e più 2 milioni per l'Imu). Seguono gli investimenti che grazie al Pnrr e altri strumenti permetteranno la spesa di decine di milioni per la città. "Palermo cresce e ha ben otto indicatori economici su dieci positivi rispetto al resto del Paese", ha sottolineato Lagalla.