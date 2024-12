Ragusa, memorial di volley in onore di Massimo Giovannini

L’Istituto d’Istruzione Superiore G.B. Vico – Umberto I – R. Gagliardi di Ragusa ha ospitato il Primo Memorial Massimo Giovannini, un evento che ha celebrato la memoria di un amato insegnante ed educatore che ha dedicato la sua vita alla crescita dei giovani attraverso lo sport.

Il torneo di pallavolo ha visto la partecipazione di 250 alunni provenienti da tutti i plessi dell’Istituto, che si sono sfidati in un clima di amicizia e fair play. Al torneo hanno partecipato pure i docenti, i quali sono scesi in campo insieme agli alunni per ricordare, in nome del collega e amico Massimo, che lo sport unisce e rafforza i valori della comunità scolastica.

L'iniziativa è stata organizzata con il supporto della scuola, delle famiglie e dell’Avis per rendere omaggio alla figura di Massimo Giovannini, docente che ha sempre creduto nel valore dello sport come strumento educativo e di inclusione.

Alle ore 12:00, si è tenuto un momento particolarmente significativo: l’intitolazione della palestra dell’Istituto alla memoria di Massimo Giovannini (nella foto). La cerimonia ha visto la partecipazione della famiglia Giovannini, dei colleghi, degli alunni e di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Massimo e di apprezzarne la dedizione.

L’evento ha rappresentato un tributo al lavoro svolto dal Prof. Giovannini, un insegnante che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di tanti ragazzi ragusani e nella comunità scolastica. Si ricorda che, in occasione della premiazione, a conclusione del torneo Avis, il professore Massimo Giovannini è stato insignito del riconoscimento di Docente dell’ anno 2024.