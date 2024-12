Basket donne, Ragusa cerca il riscatto al PalaMinardi contro l'Ancona

La Passalacqua Ragusa, per il XII turno del campionato di basket femminile di serie A2 LBF Techfind, torna in campo sabato 21 dicembre in casa, al Palaminardi per ospitare il Basket Girls Ancona.,

Dopo l’inattesa sconfitta di Vigarano, la Passalacqua ha affrontato una settimana di allenamenti a grande intensità, continuando a lavorare sui propri ritmi elevati di gioco.

“Ci siamo concentrate sul nostro gioco, con grande impegno e determinazione – dice la assistant coach Laura Perseu -. Il campionato con l’andare delle giornate continua a riservare sorprese, perché nello studio che ogni team fa degli avversari, ci sono le contromisure adottate. Per questa ragione, nessuna squadra è da sottovalutare. Come ogni match, abbiamo lavorato non solo per limitare l’avversario ma anche per giocare delle carte nuove. Abbiamo tantissima voglia di riscatto e faremo di tutto per portare i due punti a casa”.

Il fischio di inizio è previsto quindi sabato alle 16.00 al Palaminardi di Ragusa. Arbitreranno l’incontro i signori Andrea Bernassola e Francesco Rosato entrambi di Roma.