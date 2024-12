Scicli, corsi formativi della Cgil per giovani lavoratori

Quali sono i diritti di un lavoratore? Come riconoscere un contratto regolare? E quali passi compiere in caso di infortunio sul lavoro? Questi interrogativi, insieme a molti altri, hanno dato il via ad incontri formativi organizzati dalla Cgil di Ragusa e che si tengono presso la Camera del Lavoro di Scicli, rivolto ai giovani lavoratori stranieri che operano nel territorio.

Un’iniziativa che non si limita alla mera divulgazione normativa, ma che rappresenta un’opportunità preziosa per creare un dialogo aperto e costruttivo. Durante il primo appuntamento, i partecipanti hanno affrontato temi fondamentali come: l’importanza di conoscere i propri diritti: dalla tutela della salute alla garanzia di un trattamento economico equo e della importanza di essere in possesso di un regolare contratto di lavoro, strumento indispensabile per la tutela dei propri diritti, la normativa vigente sul lavoro, con particolare attenzione agli strumenti contrattuali come l’UNILAV e all’interpretazione della busta paga, focus sugli indici di sfruttamento: come identificarli e come agire per tutelarsi.

L’incontro ha assunto una duplice valenza: formativa, grazie agli esperti intervenuti, e sociale, offrendo uno spazio di confronto e ascolto per condividere esperienze e problematiche comuni. “Conoscere i propri diritti significa acquisire la consapevolezza necessaria per migliorare la propria condizione lavorativa,” ha dichiarato, Giuseppe Roccuzzo, segretario provinciale Cgil. "Iniziative di questo tipo sono di fondamentale importanza perchè rappresentano un baluardo contro ogni forma di sfruttamento".