Calcio, ultima di andata: il Modica ospita la Rosmarino

Il Modica Calcio si appresta a giocare la sua ultima del girone di andata contro la Rosmarino. Domenica al “Vincenzo Barone” la formazione rossoblu dovrà assicurarsi la vittoria per restare incollata al gruppo di testa prima della sosta natalizia. La formazione ospite, allenata da Biagio Tomasi, lotta per una salvezza tranquilla e al momento è a uno solo punto dalla zona retrocessione. Dal canto suo mister Ferrara dovrà fare a meno di alcuni elementi come Incatasciato e Idoyaga, ma potrà contare su forze fresche come Fragapane pur avendo alcuni elementi della rosa non al meglio. Toccherà spremere le ultime energie prima della sosta e mantenere il ruolino di marcia delle ultime due uscite.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida di Domenica alle 15:00 allo Stadio Vincenzo Barone di Modica:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet.

Difensori: Fragapane, Mallia, Messina, Mollica, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cacciola, Denaro, Francofonte, Kondila, Palmisano, Schembari.

Attaccanti: Aldair Neto, Alecci, Arquin, Cappello, Montanaro, Vitelli.

Infortunati: Incatasciato, Susino.

Assente: Idoyaga