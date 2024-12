Marina di Modica, agevolazione Tari per commercianti

Il consiglio comunale di Modica ha approvato ieri sera una richiesta avanzata dalla Cna di Modica tesa a concedere un contributo per le aziende di Marina che, nel periodo primaverile ed estivo, avevano subito disagi a causa dei lavori di realizzazione della nuova piazzetta di Marina. “Avevamo chiesto – afferma il responsabile comunale della Cna cittadina, Carmelo Caccamo, che è stato sollecitato in proposito dai titolari delle imprese interessate – un segnale di attenzione. È stata approvata la possibilità di ottenere una agevolazione sulla Tari per le ditte, una quarantina circa, che operano a Marina di Modica ottenendo di fatto un contributo per i primi 6 mesi dell’anno 2024. Le imprese dovranno richiedere l’agevolazione attraverso uno specifico modello molto semplice da compilare che potrà essere richiesto presso la sede Cna di Modica. Tutto dovrà essere protocollato entro il 31 dicembre”.