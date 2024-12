Premio alla Modicanità: sei riconoscimenti con la novità della sezione giovani

Torna il “Premio alla Modicanità” 2024. Un evento che si terrà lunedì 23 dicembre alle 20,30 al teatro Garibaldi di Modica.

L’appuntamento, giunto alla sua 37^ edizione, premierà i prescelti dalla giuria dell’associazione Pro Modica 77, che promuove l’evento con il patrocinio del Comune. Sono sei i premi da consegnare. La novità è l’esordio della categoria “giovani” con due premiate.

I premiati sono:

Il pianista Joseph Lu, soprannominato “il pianista dei sogni” premiato all’Istituto Italiano di Cultura di New York con il prestigioso “Caruso Tribute Prize”. Il pianista ha ricevuto una nomination ai prestigiosi WEA World Entertainment Awards, che si terranno a Los Angeles il 31 gennaio 2025.

Arturo Frixa è oggi Revenue and Loyalty Director di Jaguar Land Rover Europa.

Francesca Barone (categoria giovani). Giovanissima e talentuosa, muove i primi passi in cucina a soli 14 anni sotto la supervisione del papà Peppe Barone.

Giulia Cappello (categoria giovani). Quattordici anni, medaglia d’argento ai campionati mondiali di aerobica Junior svoltisi a Pesaro a settembre. Tesserata con la Motyka Modica, ha fatto parte della Nazionale Italiana Juniores.

Chiara Scucces è la prima donna e la prima non veneta a ricoprire il ruolo di primo flauto nella prestigiosa Orchestra di Padova e del Veneto. Ha vinto il concorso per primo flauto e ha realizzato così il suo sogno grazie al suo talento ma anche allo studio e soprattutto alla sua determinazione e al suo impegno.

Giuliano Macca intraprende i suoi studi presso l’Accademia di Belle Arti di Roma dove consegue la laurea in decorazione.

Il suo approccio alle arti visive avviene inizialmente attraverso il mondo dei graffiti. Nel 2019 Macca tiene la sua mostra personale Cuori di cristallo presso la rvb arts (Roma). Nell’ottobre dello stesso anno partecipa alla collettiva Dissolvenze al Museo Diocesano di Padova.

La serata sarà presentata dalla giornalista di VR Sicilia, Valentina Di Rosa, presenti le maggiori autorità civili e militari della città, il format prevede esibizioni musicali, recitazione, danza che renderanno piacevole l’intrattenimento.