Due aerei Usa abbattuti da fuoco amico nel Mar Rosso: salvi i piloti

Due piloti della Marina militare degli Stati Uniti sono stati abbattuti sul Mar Rosso domenica mattina in "un apparente caso di fuoco amico", afferma l'esercito americano.

Entrambi sono stati recuperati vivi ma "le valutazioni iniziali indicano che uno dei membri dell'equipaggio ha riportato ferite lievi", spiega il Comando centrale (Centcom) degli Usa.

"L'incidente non è stato il risultato di fuoco nemico ed è in corso un'indagine completa", viene spiegato dal Centcom.

L'incrociatore lanciamissili Uss Gettysburg "ha sparato per errore e ha colpito l'aereo da caccia F/A-18" che era pilotato dai piloti di Marina provenienti da un'altra nave, la Uss Harry S.

L'errore potenzialmente disastroso mette in evidenza i pericoli di una missione in cui gli Stati Uniti sono coinvolti da più di un anno, con i ribelli Houthi dello Yemen che hanno ripetutamente preso di mira navi mercantili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden che - a loro dire - sono collegate a Israele.