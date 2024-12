Pallanuoto donne, l'Orizzonte Catania batte la Lazio e chiude l'anno al secondo posto

Seconde a metà della regular season del campionato di A1 femminile di pallanuoto. Le ragazze dell'Ekipe Catania hanno sconfitto a domicilio per 15-7 la Lazio, cedendo solo nel terzo dei quattro set, per il resto una prova di forza e un dominio in scioltezza.

Le rossazzurre hanno ipotecato il successo già a metà partita, vincendo il primo tempo per 5-2 e il secondo per 4-1.

La terza frazione è andata alle padrone di casa per 3-2, mentre la quarta è stata conquistata ancora dalla squadra allenata da Martina Miceli, per 4-1.

"Considerando che si trattava dell'ultima partita dell'anno - ha detto Aurora Longo, numero 11 dell'Ekipe Orizzonte e autrice di una rete - ci sentiamo soddisfatte, ma si può fare sempre di più. Lasciamo il 2024 con tre punti e con buoni propositi per il 2025".

L'Ekipe Orizzonte tornerà in campo sabato 18 gennaio, in casa, per la prima giornata di ritorno di Serie A1 contro la Vela Nuoto Ancona.