Calcio, il Modica cala il tris alla Rosmarino: tutto nella ripresa

Il Modica chiude la pratica Rosmarino nel secondo tempo in meno di 20 minuti grazie ai gol messi a segno da Arquin, al 6' su rigore; Montanaro al 13' e Cappello al 25'. I rossoblù consolidano il secondo posto in classifica e approfittano del pareggio interno del Milazzo con la Jonica per dimezzare il divario dai mamertini: ora sono a due punti. Dopo la sosta, si riprenderà il 5 gennaio e il Modica sarà impegnato in casa contro la Leonzio.