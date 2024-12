Palermo, dopo il crollo per il fulmine riaperto il ristorante la Braciera

Riapre oggi il ristorante la Braciera in Villa dopo il fulmine che ha fatto crollare parte della torre la sera di venerdì scorso. Ne dà notizia la pagina Facebook ufficiale del locale, che sarà aperto già a pranzo. "Allarme rientrato grazie all'impegno di tutti - si legge su un post -. Vi ringraziamo per la solidarietà e l'affetto che ci avete mostrato in queste ore per i brutti momenti di tensione che abbiamo vissuto".

Il fulmine e il crollo ha provocato quattro feriti. Le loro condizioni non sono gravi. Tre sono stati dimessi. "Ci siamo spaventati tantissimo, ma per fortuna i soccorsi sono statit empestivi e li ringrazio", sono state le parole di Antonio Cottone, titolare del ristorante-pizzeria che si trova nella storica Villa Lampedusa, raccontando la grande paura di venerdìsera.