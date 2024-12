Un motociclista di 54 anni, Maurizio Aronica, è morto in un incidente stradale a Galatina, in provincia di Lecce. L'uomo stava guidando la sua Aprilia di grossa cilindrata in via Ippolito De Maria, nei pressi del quartiere fieristico, quando ha perso il controllo della moto finendo fuori strada.

E' morto sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della polizia locale.