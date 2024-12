La Regione siciliana assume: firmati 246 nuovi contratti

Nuova linfa nell'amministrazione della Regione siciliana: stamattina, nella sede dell'assessorato regionale alla Funzione pubblica, sono stati accolti dalla dirigente generale Carmen Madonia 246 nuovi dipendenti chiamati a firmare il contratto di lavoro a tempo indeterminato alla presenza del presidente Renato Schifani.

Si tratta di 134 funzionari che saranno dislocati negli assessorati, 96 istruttori da destinare ai Centri per l'impiego, 11 stabilizzati del Fondo coesione e 4 centralinisti non vedenti.

Tutte le assunzioni sono state rese possibili grazie all'accordo con l'esecutivo nazionale del 2023 che ha sbloccato concorsi e scorrimenti di graduatorie sulla base del percorso di risanamento dei conti pubblici intrapreso dal governo Schifani.

Senza questa intesa, non sarebbe stato possibile raggiungere questo numero di nuove assunzioni.

"Oggi è una giornata importante per tutti voi, ma lo è anche per me, per questo ho voluto essere qui nonostante gli impegni legati alla discussione della legge finanziaria - ha detto Schifani - .