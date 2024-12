Furto la notte scorsa a Scicli ai danni della gioielleria Ellepi in via Santa Maria La Nova. I ladri sono entrati dopo avere scardinato la saracinesca e la porta d'ingresso. Hanno arraffato oggetti in oro e argento ma non sono riusciti ad aprire la cassaforte. Indagano i carabinieri. Il bottino si aggirerebbe intorno ai diecimila euro.