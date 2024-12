Acri, ventenne ferito a colpi di pistola alle gambe

Un ventenne incensurato è stato ferito a colpi di pistola alle gambe ad Acri in provincia di Cosenza. Il fatto è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Secondo quanto si è potuto apprendere, il giovane gambizzato è stato soccorso e portato in ospedale a Cosenza dove è ancora ricoverato.Le indagini, affidate ai carabinieri procedono con il massimo riserbo e, al momento, non sono emersi ulteriori dettagli sull'accaduto.

Gli investigatori dell'Arma sono a caccia dell'autore del ferimento e stanno acquisendo e verificando anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

Il sindaco di Acri Pino Capalbo ha chiesto e ottenuto dalla Prefetta di Cosenza una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo che una serie di eventi criminali si sono verificati nell'ultimo periodo nella cittadina. "Questo ferimento - ha detto Capalbo - si aggiunge ad altri atti intimidatori avvenuti nelle scorse settimane ai danni di alcuni operatori economici. Siamo preoccupati perché Acri è un paese tranquillo e questi recenti fatti hanno alzato il nostro livello di attenzione. Abbiamo per questo deciso - ha aggiunto il sindaco di Acri - di dotare con fondi di bilancio le strade principali del paese di un sistema di video sorveglianza già nei prossimi mesi. Inoltre, implementeremo il numero dei vigili urbani e contestualmente ci sarà un maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine".