Catania, scontro fra un furgone e un'autocisterna: un morto e due feriti

Un morto e due feriti: questo il bilancio dell'Incidente verificatosi nella serata di ieri sulla tangenziale di Catania, direzione Catania, all’altezza di Passo Martino, nei pressi del negozio Ikea. Coinvolti un furgone e un’autocisterna che trasportava benzina. Tre in totale le persone a bordo dei veicoli, delle quali una deceduta e due consegnate al personale del 118. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e personale del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico) per verificare eventuali sversamenti di carburante. Presente sul posto la polizia stradale per gli accertamenti di competenza. Sulla tangenziale si sono verificate lunghe code e il traffico ha subito forti rallentamenti.