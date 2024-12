Ars, finanziaria in Sicilia rinviata al 27 dicembre:in Aula alle 15

Dopo la sospensione, in seguito all'approvazione con voto segreto di un emendamento del Pd all'articolo 11 della finanziaria, la seduta è stata riaperta poco prima dell'una di notte per comunicare il rinvio a venerdì 27 dicembre alle 15.

"Onorevoli colleghi - ha detto il presidente di turno Nuccio Di Paola alla ripresa dei lavori - constatata l'assenza tra i banchi del governo dell'assessore all'Economia, non possiamo proseguire l'esame della manovra. La seduta è dunque rinviata al 27 dicembre". L'emendamento del Pd all'Art. 11 della finanziaria, approvato con voto segreto e con il parere contrario del governo (34 sì e 33 contrari), riguarda un fondo di due milioni di euro a disposizione dell'assessorato alla Famiglia e destinato a finanziare manifestazioni ed eventi. La modifica proposta dal Pd prevede la stesura semestrale di una relazione, da inoltrare alla competente commissione dell'Ars, sull'ulilizzo dei fondi. Prima che i lavori venissero sospesi, l'Aula aveva approvato l'articolo 5 del testo, che contiene un indennizzo di 18 mila euro l'anno al personale sanitario operante nelle sedi disagiate come contributo alle spese per alloggio e trasporto. La copertura totale è di 10 milioni l'anno dal 2025 al 2027.

"Schifani ora spieghi ai siciliani che la manovra non è stata esitata non per le barricate delle opposizioni contro una manovra, pur indecente, ma per colpa di un governo che non riesce a parlare con la sua maggioranza dentro la quale le spaccature sono evidentissime. É prevalsa la ragione politica sugli interessi dei siciliani", afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca.

"Per la Sicilia - continua De Luca - è l'ennesima occasione sprecata. Hanno tenuto in ostaggio per ore il Parlamento e i dipendenti dell'Ars, rinviando a dopo Natale, sperando in un clima più disteso per evitare lo spettro della gestione provvisoria che, a questo punto, comunque non mi sento di escludere".