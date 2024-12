Premio alla Modicanità: sei riconoscimenti in una serata all'insegna del merito e dell'impegno

Una serata all’insegna della modicanità testimoniata dal merito e dall’impegno dei sei premiati scelti per il ”Premio alla Modicanità 2024” giunto alla 37^ edizione.

Sul palcoscenico del glorioso Teatro Garibaldi hanno ricevuto il loro premio deciso dalla giuria dell’Associazione “Pro Modica 77”, che organizza il premio con il patrocinio del Comune di Modica, il pluripremiato Joseph Lu, definito il pianista dei sogni; due grandi speranze (per la categoria giovani) dell’enogastronomia come la chef Francesca Barone e la vice campionessa del mondo di aerobica, appena quattordicenne Giulia Cappello; Arturo Frixa, Revenue and Loyalty Director di Jaguar Land Rover Europa e già CEO del gruppo automobilistico in Europa; Chiara Scucces, primo flauto nella prestigiosa Orchestra di Padova e del Veneto e Giuliano Macca, una delle più interessanti espressioni di arte visiva contemporanea.

Un grazie al Sindaco, Maria Monisteri, all’assessore Antonio Drago, al dirigente della PS di Modica, Lorenzo Cariola, al Capitano dei Carabinieri, Rosolino D’Amico, al sottotenente della GDF, Gianni Giaquinta che hanno consegnato i premi dimostrando attaccamento e fedeltà al Premio alla Modicanità. Un grazie alla giornalista Valentina Di Rosa che con freschezza e sobrietà ha gestito il ritmo della serata e alle artiste Ornello Cicero, e alle sue ballerine, per la danza, Elvira Mazza i suoi cantori per il musical, alla pianista Elisea Mormina e al pubblico che numeroso e attento è stato presente sino alla fine.

Appuntamento al prossimo anno.