Luca Cannata (Fdi): "Agenzia delle Entrate ha accreditato le somme del Sisma del '90"

“Buongiorno onorevole Cannata. Un bel regalo di Natale… L’Agenzia delle Entrate mi ha accreditato le somme del Sisma ’90. Grazie al Governo Meloni. Tanti auguri a lei ”. Questo il messaggio ricevuto da un cittadino che testimonia la promessa mantenuta: i rimborsi sarebbero arrivati entro fine anno come aveva annunciato il deputato Cannata che si è interessato della risoluzione della problematica. "Questo dimostra l’efficacia delle politiche del nostro nostro Governo nel dare risposte concrete ai territori e ai cittadini che attendevano da troppo tempo - sono le parole di Luca Cannata, vicepresidente della Commissione Bilancio alla Camera -. Il rimborso del Sisma ’90 è un atto di giustizia che rende merito a chi, in questi anni, ha subito disagi senza ricevere risposte adeguate. Il nostro Governo Meloni ha mantenuto la promessa di sbloccare finalmente queste risorse e oggi vediamo i frutti di un impegno concreto a favore dei siciliani”. Grazie alla nostra determinazione, l’Agenzia delle Entrate ha avviato l’erogazione dei rimborsi Irpef residui, completando quanto avviato con i primi accrediti. I pagamenti, in parte già effettuati, continueranno fino alla fine dell’anno tramite bonifico o assegno postale, garantendo a tutti i beneficiari quanto dovuto. “Questo traguardo - prosegue Cannata - dimostra quanto sia fondamentale un’azione politica orientata alla risoluzione delle problematiche reali del nostro Paese. Non è solo un segnale di attenzione verso la Sicilia, ma anche un modello di gestione efficace per affrontare i ritardi e le difficoltà del passato. Confermiamo così il nostro impegno verso il Sud, affermando una visione che punta a garantire equità e sviluppo. Continueremo a lavorare così anche nel 2025 - conclude Cannata - per fare in modo che il rapporto tra cittadini e istituzioni sia sempre più diretto, trasparente e risolutivo. Questo Natale, per molti, avrà un sapore diverso grazie a un gesto tanto atteso quanto dovuto”.