Palermo, ladri rubano alimenti da una dispensa di un asilo comunale

Ladri in azione nell'asilo comunale "Sabrina e Loredana La Malfa" nel quartiere Acqua dei Corsari a Palermo. I malviventi sono entrati da una finestra e hanno rubato generi alimentari dalla dispensa per i bambini. Non è la prima volta che viene presa di mira la struttura in via Ammiraglio Cristodulo intitolata alla due ragazze morte in un incidente stradale. Il plesso scolastico è stato ristrutturato grazie a una donazione dei genitori delle giovani vittime. Non è il primo colpo alla dispensa: i ladri avevano portato via anche una torta per il compleanno di un alunno che doveva festeggiare con i compagni.