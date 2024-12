Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica rafforza i controlli a Catania

Si è riunito a Palazzo del Governoil Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica diCatania, presieduto dal prefetto Carmela Librizzi. La riunione èstata convocata per una valutazione aggiornata della situazionedi sicurezza, anche alla luce dei fatti accaduti a Magdeburgo,in Germania, e sono stati nuovamente esaminati i principalieventi previsti nel periodo delle festività e gli scenari dirischio. Il Comitato ha convenuto di rafforzare ulteriormente iservizi di vigilanza e controllo del territorio e le misure disicurezza previste in particolar modo nelle zone interessate daimercatini natalizi e nei principali snodi nevralgici della viaEtnea. Le misure, d'intesa con l'Amministrazione comunale, sonostate già implementate nella mattinata di oggi. I sindaci deiComuni della provincia sono stati, inoltre, sensibilizzatiall'adozione di adeguate iniziative nell'ambito dei rispettiviterritori.