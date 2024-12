Auto fuori strada nel Catanzarese: morte due ragazze di 17 e 18 anni

Sono una diciassettenne e una diciottenne, residenti rispettivamente a San Pietro a Maida e a Curinga, nel Catanzarese, le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamani alle ore 4.35 circa nel comune di San Pietro a Maida (Cz), in localita' Guarna. La Mercedes su cui le ragazze viaggiavano con altri tre giovani, per cause in corso di accertamento, e' uscita fuori strada ribaltandosi al di fuori della carreggiata finendo contro alcuni alberi di ulivo ed una quercia. Non risultano coinvolti nel sinistro altri mezzi. Le ragazze, rimaste incastrate nelle lamiere dell'auto, sono decedute all'interno della vettura che a seguito dell'impatto si e' incendiata. All'arrivo dei soccorsi la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco di Lamezia Terme (Cz) hanno estinto il rogo e messo in sicurezza il sito. I tre ragazzi superstiti hanno riportato ferite lievi e contusioni e sono stati affidati al personale del 118 per poi essere trasferiti in ospedale.

Due comunita' sconvolte per il tragico incidente che ha insanguinato la vigilia del Natale nel Catanzarese con la morte di due ragazze e il ferimento di altri tre giovani che viaggiavano su un'auto finita fuori strada nella notte a San Pietro a Maida nel Catanzarese: le due ragazze, Maria Sonetto, 17 anni, di San Pietro a Maida, e Anna Pileggi, 18 anni, di Curinga, sono rimaste intrappolate nell'abitacolo che ha preso fuoco dopo l'impatto. Cordoglio e profondo dolore e' stato espresso sui social dai sindaci dei due Comuni di residenza delle ragazze, Domenico Giampa', primo cittadino di San Pietro a Maida, ed Elia Pallaria, primo cittadino di Curinga. "Sembriamo non avere mai pace. Due famiglie e due comunita': la nostra San Pietro e Curinga vengono colpite da questo improvviso e profondo dolore. Una dinamica assurda - ha scritto Giampa' - a pochi passi dal centro abitato, ci fa sentire increduli e impotenti. Ci stringiamo forte forte, facciamolo tutti, intorno ai cari, ai familiari, di questi due fiori strappati proprio nel bel mezzo della loro piu' bella primavera". "Nei giorni in cui intenso e' il senso della festa, il calore della famiglia, la gioia dello stare assieme, due famiglie e due comunita' - ha scritto a sua volta Pallaria - sono sconvolte e si trovano davanti ad un evento tragico ed inaccettabile. Ci stringiamo, in silenzio, attorno ai familiari delle due giovani vittime, nessuna parola puo' infatti lenire un simile, tragico dolore".