Vigilia di Natale lavorativa per la Volley Modica, che prepara la difficile trasferta sul campo della Domotek Reggio Calabria terza forza del girone Blu del campionato di serie A3. La formazione reggina da neopromossa sta disputando un gran bel campionato per cui la trasferta in riva allo Stretto dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano (nella foto) valida come prima giornata del girone di ritorno è tra le più difficili da affrontare.