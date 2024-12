Morto a Palermo don Francoforte parroco a Brancaccio

E' morto don Maurizio Francoforte, 62 anni, parroco di San Gaetano a Brancaccio, la chiesa che fu del beato Don Pino Puglisi. Ha sempre detto di essere il vice parroco: "Il parroco è sempre don Pino Puglisi", ripeteva a tutti. Non amava i fronzoli ed era sempre diretto. In una delle ultime uscite aveva detto: "Siamo stanchi delle chiacchiere, della solidarietà, di tutti quelli che dicono che vogliono bene a Brancaccio e poi se ne fregano. Sì, io e la comunità siamo veramente stanchi". Lamentava che le tante promesse per trasformare Brancaccio erano rimaste sulla carta. Da anni soffriva di tumore. Non lo aveva nascosto e aveva sempre condiviso la malattia con Biagio Conte. Padre Francoforte se ne va con un grande rammarico, non avere visto la realizzazione del nuovo asilo sognato da padre Pino Puglisi. "Serve concretezza - diceca don Maurizio - Siamo soli? Almeno ditelo chiaro e tondo. Così sapremo che possiamo reggerci soltanto sulle nostre spalle. Io sono il parroco e posso pulire un metro di strada, davanti alla chiesa. Più di questo non riuscirei. Lo ripeterò con forza, tutte le volte che serve: chi non ama Brancaccio resti a casa sua".