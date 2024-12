L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha celebrato la messa di Natale in Cattedrale. Il prelato durante l'omelia ha citato Yasmìne e Ivan, i due bimbi salvati in questi giorni di Avvento. "Sono come Gesù: venuti al mondo o sopravvissuti anche se per loro non c'era posto", ha detto l'arcivescovo di Palermo.