Finto carabiniere arrestato a Palermo per 4 truffe: è di Pomigliano d'Arco

I Carabinieri della Stazione di Palermo Crispi, al termine di complesse indagini, hanno arrestato un 34enne di Pomigliano D'Arco (NA), ritenuto responsabile di 4 truffe commesse nel capoluogo siciliano tra settembre e dicembre di un anno fa, ai danni di tre donne e un uomo.

Il 34enne, telefonicamente, riferiva di essere un carabiniere o un avvocato, e del coinvolgimento di un parente del malcapitato in un grave incidente stradale. Quindi la richiesta di una somma di denaro, a titolo di cauzione, per la liberazione del familiare, trattenuto in caserma perché responsabile dell'incidente.

Poco dopo, a casa della vittima si presentava un complice che, qualificandosi come incaricato del Tribunale per la riscossione della cauzione, si faceva consegnare tutto il denaro contante e i preziosi che l'anziano aveva in casa. Complessivamente, il valore stimato della refurtiva raccolta nelle 4 truffe è di circa 9 mila euro in contanti e di 32.000 euro in preziosi.