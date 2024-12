Ha lasciato la Cattedrale di Siracusa il corpo di Santa Lucia ed è stata trasferito a Carlentini per l'omaggio dei fedeli del 'triangolo'. A Carlentini la devozione per la Patrona di Siracusa è molto forte. I resti della Santa rimarranno in paese fino a domani mattina. Nella Chiesa Madre di Carlentini, la messa è stata celebrata dall'arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto.