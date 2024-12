Tentano di rubare champagne in un supermercato di Polistena: 3 denunciati

- Tentano di rubare liquori in un supermercato di Polistena, ma all'uscita dal negozio trovano i carabinieri ad attenderli. In tre, una donna e due uomini, sono finiti nei guai per aver prelevato, con destrezza, bottiglie di alcolici di vario tipo, nascondendole all'interno di due borsoni per la palestra e avvolgendole nei vestiti, per non far sentire il tintinnio dei vetri. Disdegnando i vini di poco valore, hanno puntato alle bottiglie di champagne e di bordeaux, in bella mostra sugli espositori per comporre le strenne natalizie. Il personale del negozio ha, però, notato il comportamento sospetto e ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente, impedendo ai ladri di allontanarsi. All'interno dei borsoni erano occultati più di 10 champagne e rossi bordolesi, nessuno di questi con prezzo inferiore ai 100 euro. I tre sono stati denunciati alla Procura di Palmi per tentato furto, aggravato dal fatto che quelli asportati erano beni voluttuari e non si è agito per stato di necessità. Non si escludono ulteriori sviluppi nelle indagini.