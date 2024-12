Misura cautelare per una coppia indagata per due rapine a Reggio Calabria

Due misure cautelari sono state notificate dalla polizia di Stato a una coppia indagata per due rapine a Reggio Calabria. Lui, pluripregiudicato, e' finito in carcere, mentre a lei e' stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come disposto dal gip su richiesta della Procura reggina.I due sono sospettati di aver strappato un mobile dal collo di una donna che durante la rapina ha anche subito lesioni al volto. Alla coppia e' attribuito anche un secondo scippo, sempre ai danni di una donna, rimasta ferita mentre i due cercavano di strapparle la borsa. In questo caso, inoltre, il compagno della vittima era stato investito mentre provava a bloccare la fuga dei rapinatori.