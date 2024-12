Ragazze morte in incidente, Procura di Lamezia indaga per omicidio stradale

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all'incidente avvenuto stamani a San Pietro a Maida in cui sono morte due giovanissime, Maria Sonetto, di 17 anni, e Anna Pileggi di 18, e tre ragazzi, uno dei quali minorenne, sono rimasti lievemente contusi.

I tre giovani vengono sentiti in queste ore dai carabinieri della Compagnia di Girifalco nell'ospedale di Lamezia Terme dove sono stati portati per controlli e in stato di choc.

Gli investigatori devono accertare in primo luogo chi era alla guida dell'auto e avere dai tre gli elementi per ricostruire quanto accaduto.

Il guidatore sarà sottoposto, come prassi, ad alcol e narco test per stabilire le condizioni psicofisiche in cui si trovava al momento dell'incidente.

La Procura potrebbe, come atto dovuto, avere iscritto i giovani nel registro degli indagati per consentire l'esecuzione di accertamenti irripetibili.

I magistrati - l'indagine è affidata al pm di turno Emanuela Costa - dovrebbero anche disporre un accertamento per il riconoscimento formale delle due vittime. Sui corpi carbonizzati sarà anche effettuata l'autopsia.

L'incidente è avvenuto in una strada comunale di piccole dimensioni in località in località Guarna di San Pietro a Maida.

La vettura percorreva la strada, in discesa, ma giunta in prossimità di una curva a destra è andata diritta finendo prima in una strada sterrata e poi in un terreno colpendo alcuni alberi. Dopo l'urto, i tre ragazzi sono riusciti a scendere mentre le due giovani sono rimaste bloccate nell'auto che ha subito preso fuoco.