Il corpo di Santa Lucia ad Aci Catena: evento storico

La Parrocchia di Santa Lucia di Aci Catena si prepara ad accogliere le sacre spoglie della martire siracusana, Santa Lucia. Quest’evento straordinario si terrà il prossimo 28 dicembre 2024, nell’ambito dell’Anno Luciano, proclamato dall’Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto. Il corpo di Santa Lucia, custodito nel Santuario a lei dedicato a Venezia, è presente in Sicilia dal 14 dicembre così da permettere ai fedeli siciliani di venerare la santa martire. Dopo il soggiorno a Siracusa, a Carlentini e a Belpasso le spoglie arriveranno ad Aci Catena, città che custodisce una profonda devozione nei confronti della santa. Il programma prevede sabato 28 dicembre alle ore 16 l’accoglienza del corpo sul sagrato della chiesa catenota di Santa Lucia. Per l’occasione il simulacro di Santa Lucia sarà esposto alla venerazione dei fedeli. A seguire il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, presiederà la Santa Messa. Alle ore 17.30 sono previsti il saluto e la partenza delle sacre spoglie verso la Cattedrale di Catania, dove sosterranno fino a domenica 29 dicembre. Don Gaetano Pulvirenti, parroco della comunità di Santa Lucia in Aci Catena: "Accogliere nella nostra diocesi le sacre spoglie di Lucia, la santa della luce, è un grande dono, che ci invita a riscoprire il valore della fede e il coraggio della testimonianza cristiana. La presenza del corpo di Santa Lucia ci sprona a rinnovare il nostro impegno cristiano e a vivere con fede i valori del Vangelo". L’evento rappresenta un’occasione storica e di grande significato per i fedeli, che avranno la possibilità di vivere un’esperienza preziosa di vicinanza alla loro santa.