Palermo, via libera della giunta ad un asilo nido a Brancaccio

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la costruzione dell'asilo nido 'I Piccoli di Padre Pino Puglisi' nel quartiere Brancaccio, a Palermo. Il progetto, approvato lo scorso marzo dal Consiglio comunale ed inserito nel programma triennale delle opere pubbliche, avrà un costo poco inferiore ai 3 milioni e 900 mila euro che sarà coperto con gli stanziamenti in bilancio nelle annualità 24-26 attraverso i fondi Poc. Il prossimo passaggio sarà quello di indire la gara entro i primi due mesi del 2025 per individuare il contraente entro la fine della prossima estate. "Dopo l'approvazione della variante urbanistica dello scorso marzo, da parte del Consiglio comunale - ha detto il sindaco Roberto Lagalla - l'approvazione del progetto esecutivo rappresenta un altro passaggio fondamentale verso la realizzazione dell'asilo nel quartiere di Brancaccio. Un progetto che rischiava di essere perso e che questa amministrazione è riuscito a salvare con tenacia. In questo modo, portiamo avanti il cronoprogramma per rispettare i tempi di consegna dell'opera, fissata al 31 dicembre 2026".